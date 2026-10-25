AK Parti İstanbul milletvekilleri selden etkilenen Ayazağa'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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AK Parti İstanbul milletvekilleri selden etkilenen Ayazağa'da vatandaşlarla buluştu

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AK Parti İstanbul milletvekilleri selden etkilenen Ayazağa\'da vatandaşlarla buluştu
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AK Parti İstanbul milletvekilleri haftalık saha programları kapsamında Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer'de vatandaşların taleplerini dinledi. Sarıyer'deki programda selden etkilenen Ayazağa Mahallesi ziyaret edildi ve bölge sakinlerinin ihtiyaçları ele alındı.

AK Parti İstanbul milletvekilleri, her cuma düzenlenen saha programları kapsamında bu hafta Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri, İstanbul'un üç ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Program kapsamında Sarıyer'de İsa Mesih Şahin, Rabia İlhan, Süleyman Soylu, Büşra Paker, Sevan Sivacıoğlu, Derya Ayaydın, Adem Yıldırım, Ataşehir'de Hulusi Şentürk, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Ümmü Gülşen Öztürk, Yahya Çelik, Hasan Turan, Serkan Bayram, Bahçelievler'de ise Seda Gören, Şengül Karslı, Yıldız Konal Süslü ve Cüneyt Yüksel vatandaşlarla bir araya geldi.

Programlara ayrıca il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçelerin gündemindeki konular ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındı.

Vatandaşlarla görüşen milletvekilleri, kendilerine iletilen sorunları ve çözüm beklentilerini dinledi.

Üç ilçede talep ve öneriler dinlendi

Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer'de düzenlenen programlarda vatandaşlar, yaşadıkları mahallelere ilişkin talep ve önerilerini milletvekilleriyle paylaşma imkanı buldu.

Görüşmelerde günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar ve yerel hizmetlere yönelik beklentiler gündeme geldi.

Milletvekillerine ziyaretlerde eşlik eden il ve ilçe yöneticileriyle belediye başkanları da vatandaşlarla görüşerek ilçelerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelere katıldı.

Ayazağa'daki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti

Sarıyer'deki program kapsamında, selden etkilenen Ayazağa Mahallesi ziyaret edildi.

Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri ve beraberindeki heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selin ardından yaşanan sıkıntıları vatandaşlardan dinleyen heyet, bölgedeki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, selden etkilenen vatandaşların talepleri ve beklentileri ele alındı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının her cuma farklı ilçelerde gerçekleştirdiği saha programlarıyla milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanlarının vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelmesi, sorunların yerinde dinlenmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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