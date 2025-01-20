AK Parti Kadın Kolları'ndan Başkan'a Ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Kadın Kolları'ndan Başkan'a Ziyaret

AK Parti Kadın Kolları\'ndan Başkan\'a Ziyaret

Yeni seçilen AK Parti 19 Mayıs Kadın Kolları Başkanı Zühre Katı Çakat, Belediye Başkanı'nı ziyaret etti.

20.01.2025 15:20
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AK Parti 19 Mayıs Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Zühre Katı Çakat ve yönetimi, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Topaloğlu, Çakat ve yönetimini tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti kadın kollarının her zaman aktif görevler aldığını belirten Başkan Topaloğlu, "Partimiz politikası gereği kadınlarımız siyasette her zaman ön planda olmuşlardır. Hanım kardeşlerimiz, siyasette olduğu kadar sosyal hayata katılım noktasında en büyük kazanımlarını yine hükümetimiz döneminde elde etti. Sizler elinizde bulunan tüm imkanları seferber ederek her seçim zaferimizde aktif rol oynadınız. Biz bunun bilincindeyiz. Yapmış olduğunuz hizmetlerden ve sağlamış olduğunuz katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yeni görevinizde hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum." dedi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zühre Katı Çakat ise "Sayın Başkanımıza dilek ve temennileri için teşekkür ediyoruz. Üstlendiğimiz görevin bilincindeyiz. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına elimizden gelen mücadeleyi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kolları'ndan Başkan'a Ziyaret - Son Dakika

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