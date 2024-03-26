AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Sendika Üyeleriyle İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında sendika üyeleriyle buluştu.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesince Hürriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftara katıldı.
Ezanın okunmasıyla salondakilerle orucunu açan Çetinkaya, toplumun her kesimiyle bir araya gelip iftar sevincini paylaştıklarını belirtti.
Çetinkaya, iftarı Memur-Sen camiasıyla yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Karabük'ü gerçek belediyecilikle tanıştırmak için yola çıktıklarını kaydetti.
Programa katılan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da kenti gerçek ve sosyal belediyecilikle buluşturmak istediklerini belirterek, Çetinkaya için destek istedi.
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