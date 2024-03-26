AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Sendika Üyeleriyle İftar Programında Buluştu

Giresunlu Hastaya Radyofrekans ve Mikrodalga Ablasyon Yöntemiyle Tedavi

Giresunlu 59 yaşındaki Meral Sofu, paratiroid bezi adenomu teşhisiyle yönlendirildiği KTÜ Farabi Hastanesinde radyofrekans ve mikrodalga ablasyon yöntemiyle tedavi edildi. Hastaların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebildiği bu yöntem, lokal anestezi altında yapılmakta ve hastaların evlerine dönmesine izin vermektedir. Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından ödüllendirilen bu tedavi yöntemi, güvenilir ve etkili bir seçenek olarak önerilmektedir.