AK Parti Karabük İl Başkanlığı\'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi

AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Parti binası önünde yapılan programda konuşan AK Parti Milletvekili Cem Şahin, 31 Mart'ta ilk bayramı, bugün ise ikinci bayramı yaşadıklarını söyledi.
Karabük için hayırlı bir 5 yıl yaşatacaklarını belirten Şahin, "Özkan başkanımızla çok hayırlı ve güzel işler yapmayı Rabb'im bize nasip edecek." dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da halkın birlik ve beraberlik içinde kendilerine büyük güven gösterdiğini dile getirerek, "Karabük, seçimlerde ciddi başarı elde etti. Şimdi bize düşen, bu siyasi başarıyı toplumsal başarıya ve hizmete dönüştürme zamanıdır. İnşallah sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağız." şeklinde konuştu.
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da vatandaşların 1 Nisan'da kendilerine şehre hizmetkar olmayı layık gördüğünü dile getirdi.
Beş yıl boyunca çok çalışacaklarını anlatan Çetinkaya, "İlk gün dediğimiz gibi şehri hem imar edeceğiz hem inşa edeceğiz hem de hemşehrilerimizin gönlünü ihya edeceğiz." ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren mübarek günler olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.
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