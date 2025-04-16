AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den Turizm Haftası mesajı - Son Dakika
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AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den Turizm Haftası mesajı

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

16.04.2025 19:23
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal güzellikleri, eşsiz coğrafyası ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın en gözde ülkelerinden biri olan Türkiye'nin her alanda olduğu gibi turizmde de küresel ölçekte adından söz ettirmeye devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çizilen Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel diplomasi ve kalkınma alanı olarak ele alındığını aktaran Şahin, "Ülkemiz dört mevsim boyunca ziyaretçilerini ağırlayan, çeşitliliği ve kalitesiyle fark yaratan cazibe merkezi haline gelmektedir. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un da sıkça vurguladığı gibi, sürdürülebilir turizm, yerel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmanın temel anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla Karabük için de önemli adımlar atıldığını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçemiz, Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini barındıran yapılarıyla yalnızca ülkemizin değil, tüm dünyanın ilgi odağı olmaya devam etmektedir. İlimizde yıllardır eksikliği hissedilen müze ihtiyacı için başlatılan girişimler sonucunda, Safranbolu Müze Müdürlüğü adı altında bir müze kurulmuş, personel atamaları tamamlanmıştır. Bu adım sayesinde Karabük'ün kendi topraklarından çıkan tarihi eserler artık kendi topraklarında sergilenebilecektir. İlimizde sürdürülen restorasyon çalışmaları ve turizm çeşitliliğini artırmaya yönelik adımlar sayesinde kültür, doğa, inanç ve gastronomi turizmi gibi farklı alanlarda büyük ilerlemeler sağlanmış, gelen turist sayısında her geçen gün önemli artış kaydedilmiştir.

Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerimiz, doğal zenginlikleri, sakin ve özgün coğrafyalarıyla eşsiz tarihi miraslarıyla turizmde bölgesel kalkınmanın ana aktörleri haline gelmektedir. Eskipazar ilçemizde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar aralıksız sürerken bölgede karşılama merkezi, cam teraslar ve yürüyüş yolları tamamlanmış, ören yeri statüsü kazandırılmıştır. Karabük'ün tamamında turizmi 12 aya yayacak, sürdürülebilir ve katma değerli bir modele geçilmesi için hep birlikte çalışıyoruz."

Şahin, Turizm Haftası'nı kutlayarak, kültür, tarih ve doğa ile iç içe olan Karabük'ü geleceğe taşımakta emeği olanlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den Turizm Haftası mesajı - Son Dakika

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