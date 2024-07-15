AK Parti Karabük Milletvekilleri 15 Temmuz'u kutladı - Son Dakika
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AK Parti Karabük Milletvekilleri 15 Temmuz'u kutladı

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin, 15 Temmuz'un milletin cesaretini ve vatan sevgisini gösterdiğini belirtirken, Keskinkılıç ise Karabüklü hemşehrilerin milli iradeye bağlılığını takdir etti.

15.07.2024 14:34
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AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi bayraklarının gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir bütün olarak ve dik durarak canları pahasına hain kalkışmayı engellediğini belirtti.

15 Temmuz'un, şanlı tarihlerinin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazındığını, milletin cesaretini, azmini ve vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan, Şahin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden hainlere karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması için önem arz etmektedir. Vatanımızın birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimini, 8'inci yıl dönümünde bir kez daha lanetliyor, demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıkan aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta Karabüklü Metin Arslan ve Barış Efe olmak üzere FETÖ ihanet çetesi mensubu hainler tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanarak gazilikle şereflenen tüm vatandaşlarımıza sıhhat ve afiyet, darbecilere geçit vermeyen milletimizin her bir ferdine de teşekkür ediyorum."

Keskinkılıç da mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, aziz milletimizin bayrak ve vatan sevdası için sokaklara çıkması ile 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten milletimizi en kalbi duygularımla kutlarım. 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren meydanlara çıkan Karabüklü hemşehrilerimizin milli iradeye bağlılıkları ayrıca takdire şayandır. Bu cennet vatanımız için kendi canı pahasına bir saniye bile tereddüt etmeden vatan uğruna can veren demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Karabük Milletvekilleri 15 Temmuz'u kutladı - Son Dakika

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