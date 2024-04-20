AK Parti Karabük milletvekilleri Karabük Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Kumluca'da 25. Tarım ve Seracılık Festivali 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek

Kumluca ilçesinde düzenlenecek olan 25. Tarım ve Seracılık Festivali, 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında her gün etkinlikler düzenlenecek ve Yörük göçü, yağlı pehlivan güreşleri, acı biber yeme yarışması gibi etkinlikler yapılacak. Festival programı, yerel seçimler nedeniyle kısıtlı bir zamanda hazırlandı. Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, festivalin Kumluca halkının eğlenmesini sağlayacak ve kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak bir etkinlik programı olduğunu belirtti.