AK Parti Karabük Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adayı Basın Mensuplarıyla Buluştu

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Safranbolu ilçesindeki bir restoranda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Karabük Vizyonu Medya Buluşmaları"nda konuşan Şahin, seçim sürecinde adaylarının, spekülatif ve manipülatif operasyonlara maruz kaldığını söyledi.
Bu durumu arzu etmediklerini dile getiren Şahin, "AK Parti olarak hiçbir partiyi hasım olarak görmüyoruz. Onlar hizmet yarışına beraber girdiğimiz rakiplerimiz." dedi.
Keskinkılıç, Çetinkaya'nın ortaya koyduğu projelerle fark yarattığına işaret ederek, projelerin paydaşları ilgili bakanların Karabük'e geldiğini ve nasıl uygulanacağı konusunda fikirlerini, desteklerini beyan ettiklerini aktardı.
Projelerle Karabük'te değişim döneminin başlayacağının altını çizen Keskinkılıç, "Artık Karabük değişim istiyor. Bu değişim inşallah 31 Mart'ta gerçekleşecek. Bu değişimin sonunda farklı bir Karabük ortaya çıkacak. Toplumda bu konudaki beklenti çok yüksek durumda." diye konuştu.
"İtham ederek oy devşirmeye çalışmanın hiç kimseye faydası olmayacak"
İl Başkanı Salt da geçen haftalarda MHP Belediye Başkan adayının çıktığı canlı yayınlarda "teşkilatlarını hedef alan açıklamaları, tehditleri, söylemleri ve ithamlarını" takip ettiklerini ifade etti.
Demokrasi yarışı içinde olan hiçbir siyasi partinin seçimi kazanma uğruna itham edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Salt, şunları kaydetti:
"Yaşanan bu olayı demokrasi adına kara leke olarak nitelendiriyoruz. Karabük'te 43 bin üyesi bulunan siyasi hareketin mensuplarını itham ederek, siyasi menfaat elde etmeye, oy devşirmeye çalışmanın hiç kimseye faydası olmayacağını buradan sizlerin huzurunda Karabük halkımıza arz etmek istiyorum. Karabük seçmeni 31 Mart akşamı en doğru cevabı en güzel şekilde sandıkta verecektir. Canlı yayınlarda çeşitli söylemlerde bulunan Sayın Belediye Başkanına naçizane tavsiyem elindeki bilgiler varsa bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmasıdır."
"Tek gayemiz daha müreffeh Karabük"
Çetinkaya da 31 Mart'ta Karabük'te kalkınma hamlesinin butonuna basmak istediğini dile getirdi.
Yapacakları hizmetleri halkın desteğiyle hayata geçireceklerine değinen Çetinkaya, "Burada tek gayemiz; daha müreffeh, daha çağdaş, daha modern ve daha yaşanılabilir Karabük. Arzu ediyoruz ki, artık Karabük'te kısır siyasi kavgalar olmasın. Her seçim dönemi aynı vaatler ve projeler halkımıza sunulup geçilmesin. İstiyoruz ki, artık Araç Çayı akıp Karabüklü bakmasın. Araç Çayı artık Karabüklünün hizmetinde olsun. Kütüphaneler, sosyal tesisler, kültür sanat faaliyetleri olsun istiyoruz." şeklinde konuştu.
Çetinkaya, gar sahasını halkın hizmetine açmak istediklerini ifade ederek, "Burada güzel cazibe merkezi olsun istiyoruz. Şehrimizin bu kısmındaki 14 mahalle ihya olsun istiyoruz. Kentteki yorgun bina stokunu artık yenileyelim istiyoruz. Depreme dayanıklı, daha modern daha çağdaş mahalleler kurmak istiyoruz. Bu noktada hükümetimizin, milletvekillerimizin, teşkilatımızın ve halkımızın desteği bizimle. Bunu önümüzdeki 5 yılda hayata geçirelim istiyoruz." ifadesini kullandı.
Bir gazetecinin, "Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin 1000 konut yapımı projesini devam ettirecek misiniz?" sorusuna Çetinkaya, "Bu 1000 konutu halkımız burada umut etmiş, başvuru yapmış, biz 2 bin 100 konut yapacağız. Bu 1000 konut inşallah göreve gelir gelmez ilk işlerimizden biri olacak. Halkımızın bu talebini inşallah hayata geçireceğiz. Karabük'teki konut ihtiyacını biliyoruz. Halkımız burada kati suretle mağduriyet yaşamayacak. Bu başvurular hayata geçecek." cevabını verdi.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Karabük Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adayı Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
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