AK Parti Kastamonu teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika
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AK Parti Kastamonu teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

AK Parti Kastamonu teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama
14.07.2025 19:08
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AK Parti Kastamonu Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti Kastamonu Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, parti binasında yaptığı açıklamada, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair tarihi önemdeki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını belirtti.

3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiklerinde terör meselesini çok boyutlu ele aldıklarını anlatan Sevgilioğlu, "Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün, Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşamın, kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık." dedi.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından, FETÖ'yü başta silahlı kuvvetleri ve emniyet olmak üzere tüm kurumlardan temizlediklerini dile getiren Sevgilioğlu, "Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık. ??41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı, göz yaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Bugün, yeni bir gündür. Bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin hayrına olmayan her girişimin karşısında AK Parti'nin olacağını anlatan Sevgilioğlu, "Şehit anaları, şehit babaları.Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ederiz. Herkes şundan emin olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz, Türkiye'nin başını öne asla eğdirtmeyiz." ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca ziyaretlerde bulunacaklarını kaydeden Sevgilioğlu, "Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Kastamonu teşkilatından 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika

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