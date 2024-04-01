81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Keban İlçe Başkanı, MHP'li Belediye Başkanının Adaylığına İtiraz Etti - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

AK Parti Keban İlçe Başkanı, MHP'li Belediye Başkanının Adaylığına İtiraz Etti

AK Parti Keban İlçe Başkanı, MHP\'li Belediye Başkanının Adaylığına İtiraz Etti

AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak, MHP'li Yücel Doğan'ın Keban Belediye Başkanlığı adaylığına itiraz etti. Toprak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen adaylık şartlarını hatırlatarak, Doğan'ın bu şartları taşımadığını iddia etti. İtiraz dilekçesinde, Doğan'ın görevinden istifa tarihini zamanında yerine getirmediği ve adaylık statüsünün kaldırılmasını talep etti.

01.04.2024 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak, Belediye Başkanlığını kazanan MHP'li Yücel Doğan'ın adaylığına itiraz etti.

Toprak, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunduğu dilekçede, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday olabilmek için belirlenen şartları hatırlattı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Keban Belediye Başkanlığını kazanan Yücel Doğan'ın bu şartları taşımadığını ileri süren Toprak, dilekçesinde şunları kaydetti:

"YSK, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday olabilmek için kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğini bildirmiştir. YSK'nin konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'Mahalli İdareler Seçimleri 5 yılda bir yapılır. Her seçim döneminin 5. yılındaki 1 ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür.' hükmü çerçevesinde seçimlerde aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılması gerekenler hakkındaki hükme göre mevcut MHP adayı Yücel Doğan'ın Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanlığı görevinden istifa tarihinin 21 Şubat olduğu tarafımızca bugün öğrenilmiştir."

Toprak, "Buna göre şahsın adaylığı hukuki bir zemine oturmuyor olup bu anlamda adaylığının iptali gerekmektedir. YSK tarafından açıklanmış olan tarihe riayet etmeyerek istifa zamanı şartına aykırı şekilde oda başkanlığı görevinden zamanında el çekmemiş olduğu bugün itibarıyla öğrenilen adayın adaylık statüsünün kaldırılmasını ve seçim sonuçlarının bu minvalde değerlendirilerek nihayete erdirilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti, Keban, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Keban İlçe Başkanı, MHP'li Belediye Başkanının Adaylığına İtiraz Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:07 Murat Kurum, seçim sonuçları sonrası açıklamalarda bulunuyor Murat Kurum, seçim sonuçları sonrası açıklamalarda bulunuyor
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların çoğu açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların çoğu açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 01:22:31. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Keban İlçe Başkanı, MHP'li Belediye Başkanının Adaylığına İtiraz Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement