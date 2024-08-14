AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı 23. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

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Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla toplantı düzenlendi.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı tarafından bir kafede düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümekten onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Milletvekili Mustafa Kaplan da "Liderimizin öncülüğünde kimseden hiç bir karşılık beklemeden halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Hak davasında mücadele eden bir liderimiz var. Onun gücü bize bir babanın varlığı gibidir. Liderimizden aldığımız güçle daha rahat hizmet etme imkanı oluyor. Biz parti olarak hep bu ülkenin sorunlarını ortadan kaldırmak için çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kaplan, Pehlivanlı ve ilçe belediye başkanları, partililerle yaş günü pastasını kesti.