AK Parti Kırşehir'de saha çalışmaları ve CHP'ye dava - Son Dakika
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AK Parti Kırşehir'de saha çalışmaları ve CHP'ye dava

AK Parti Kırşehir\'de saha çalışmaları ve CHP\'ye dava
08.07.2026 17:27
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partisinin hane ziyaretleri ve teşkilat çalışmalarını değerlendirdi. Ayrıca, CHP İl Başkanı Baran Genç'e hakaretten 3 ay 22 gün hapis cezası verildiğini duyurdu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partisinin sahada yaptığı çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ünsal, yazılı açıklamasında, partisinin il, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları kademelerinde görev yapan arkadaşlarının yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

Hane ziyaretlerini sürdürdüklerini, partisinin eski yönetim kurulu üyeleri ile mevcut üyelerini ikametlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ederek görüştüklerini anlatan Ünsal, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Teşekkür Mektubu"nu ulaştırarak, bizzat teslim ettiklerini kaydetti.

Hiçbir siyasi partide örneği ve benzeri bulunmayan bu uygulama ile partililer arasında bağların güçlendirildiğini anlatan Ünsal, Kırşehir olarak hane ziyaretlerinde Türkiye'de üst sıralarda olduklarını bildirdi.

CHP İl Başkanı Genç hakkında açılan dava

Ünsal, açıklamasında, partilerine oy veren vatandaşlara hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç hakkında hapis cezası verildiğini de aktardı.

Genç hakkında geçen yıl 21 Mart'ta partisinin önünde düzenlenen açık hava toplantısında kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını anımsatan Ünsal, "Baran Genç, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama' suçunu işlediği sabit görülerek 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, mahkemece uygun görülen yasal ve takdiri indirimlerden sonra 3 ay 22 gün hapis cezasına hükmolunmuştur. Mahkeme tarafından hükmün açıklanması geri bırakılarak, 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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