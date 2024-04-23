AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye etti

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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oyuncak hediye etti.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla ilgilenerek taleplerini öğrenen Ünsal, yetkililerden sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ünsal, "Sağlık çalışanlarımız çocukların tedavileri için ellerinden geleni yapıyor. Bugün onların bayramı, yaşıtları oyun oynarken buradakilerin mahzun kalmasını istemedik. Çocuklarımızı ve ailelerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onlara oyuncak hediye ettik. Hepsinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Tekrar geçmiş olsun, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan da Ünsal'a eşlik etti.