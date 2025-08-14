AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus\'tan AK Parti\'nin 24\'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Talus, mesajında, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin, milli iradeyi vesayet odaklarının elinden kurtaran, demokrasiyi güçlendiren, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi her alanda ileriye taşıyan bir kadronun adı olduğunu kaydetti.

Ekonomiden sağlığa, ulaşımdan eğitime, enerji yatırımlarından savunma sanayiindeki yerli ve milli üretim hamlelerine kadar Türkiye'ye çağ atlatan projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Talus, "Yerli İHA'larımız, SİHA'larımız, milli gemilerimiz, tank ve helikopter projelerimizle savunmada dışa bağımlılığı azaltan adımlar attık. Milletimizin desteğiyle 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar her türlü vesayet ve darbe girişimine karşı dik bir duruş sergileyerek milli iradeyi koruduk. Terör örgütlerine, dış tehditlere ve içerideki işbirlikçilerine karşı milletimizle omuz omuza yürüdük." ifadelerini kullandı.

Talus, bugün "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" şiarıyla Kocaeli teşkilatlarıyla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini aktararak, "Partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan tüm dava arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, üyelerimize ve en önemlisi bu davanın gerçek sahibi olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyor, vefat eden tüm dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti, 24 yıldır olduğu gibi yarın da milletle birlikte, millet için yürümeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.