AK Parti Konya'da Gençlik Kolları Kongresi - Son Dakika
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AK Parti Konya'da Gençlik Kolları Kongresi

AK Parti Konya\'da Gençlik Kolları Kongresi

Fatih Özgökçen, AK Parti'nin Anadolu'yu güç merkezi haline getirdiğini vurguladı.

19.01.2025 17:48
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AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti'nin Anadolu'yu yeniden gücün ve kuvvetin merkezi haline getirdiğini söyledi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan İbrahim Kelek güven tazeledi.

Gençlerin salonda gösterdiği coşku ve motivasyonu ilçelerde, mahalle ve sokaklarda da göstermelerini isteyen Özgökçen, şöyle konuştu:

"Seçim demek, sandık demektir. Sandık bizim için son derece önemlidir. Dolayısıyla sandık kurullarında görev almış arkadaşlarımızı ziyaret ederek, onlarla hasbihal ederek, onların derdini dinleyerek ilk vazifemizi inşallah pazartesiden itibaren yapmaya başlayacağız. Bu çalışmalar neticesindeki nihai hedefimizle 2026 yılının sonuna kadar çalmadık kapı, girilmedik hane bırakmayacağız. Konya'da 24 saat bize az gelecek. 38 bin kilometrekarelik Konya bize dar gelecek. Konyalı kardeşlerimizin bize bir adım gelmesini beklemeyeceğiz, biz bir adımla onların yanına gideceğiz. Konya'da kazandığımız hiçbir başarıyı yeterli saymayacağız. Hep daha fazlasını isteyeceğiz ve bunu zorlayacağız. Mevlana'nın 'Gel ne olursan gel' çağrısını alnımıza yazacağız. Konya'dan başlayıp tüm Türkiye'ye yayılan yeni zaferimize kadar en önde koşmaya, en gür seda ile haykırmaya, zamandan, aileden, evlattan, yardan geçilecekse bunlardan da seve seve vazgeçmeye yemin edeceğiz. Ben İl Başkanı olarak da bu sözü veriyorum. "

Özgökçen, AK Parti'nin herhangi bir siyasi parti olmadığını, yüzde yüz sivil ve devrimci bir parti olduğunu vurgulayarak, "AK Parti yıllarca eşikte bekletilen, yıllarca sömürülen Anadolu'nun, yeniden gücün, kuvvetin coğrafyası olmasını sağlayan bir partidir. Gençlerimize diyorum ki 'Partimizle gurur duyacağız'. Bütün mekanlarda davamızı gururla, onurla, şerefle herkese anlatacağız. AK Parti'nin geleceğini, Türkiye'nin kutlu istikbalini siz değerli genç kardeşlerimizin gözlerinde görüyor ve bununla mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Konya milletvekilleri Meryem Göka, Mehmet Baykan, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve partililer katıldı.

Kongrede, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanlığına İbrahim Kelek yeniden seçildi.

Kaynak: AA

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