AK Parti'li Otgöz'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika
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AK Parti'li Otgöz'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

14.07.2025 14:15
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AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otgöz, mesajında, 15 Temmuz'da, genci yaşlısıyla milletin, Türkiye'nin geçilmez olduğunu, esaret altında yaşamaktansa şehit olmayı göze aldığını, tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Demokrasi ve milli iradeye karşı FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminin tarihte en acı günlerinden biri olarak kayıtlara geçtiğini bildiren Otgöz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir, arkasında çok büyük hesapların olduğu bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz gecesi, ülkemizin en önemli kurumları Cumhurbaşkanlığı külliyemiz, milli iradenin sembolü Gazi meclisimiz ve güvenliğimizin teminatı olan emniyet müdürlüklerimiz, istihbarat teşkilatımız bombalandı. Hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristler Türk milletinin ülkesini ve devletini canı pahasına koruyacağını, ezanına, bayrağına, meclisine, Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını hesap edemediler. Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu, milletimizin silahlara karşı çıplak eliyle gövdesiyle karşı koyması hainleri şaşkına çevirdi. Tarihte ender görülecek bir mücadele ile hainlerin amaçlarına ulaşmaları engellendi."

FETÖ'cülerin hukuk önünde hesap verdiklerini, hesap vermeye de devam edeceklerini belirten Otgöz, kimisinin fare gibi dehlizlerde kimisinin yurt dışına kaçarken yakalandığını ifade etti.

Terör örgütünün ele başının sığındığı Amerika'da vatansız olarak öldüğünü ve layığını bulduğunu vurgulayan Otgöz, şöyle devam etti:

"FETÖ ile mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir. Muğlalı hemşerilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı ve darbenin önlenmesinde büyük rol oynadı. Muğlalı hemşerilerim ve özellikle de Marmarisli hemşerilerim özel bir teşekkürü hak ediyor. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Marmaris'te idi. FETÖ'cü hainler o gece, Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast için Marmaris'e geldiler. Muğlalı hemşerilerimiz de Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı ve darbenin önlenmesinde büyük rol oynadı. Bu mücadeledeki başarıları için kıymetli hemşerilerime en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."

O gece Marmaris'te, Cumhurbaşkanını koruyan polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in şehit edildiğini hatırlatan Otgöz, FETÖ'cü hainlerce şehit edilen emniyet güçleri ve sivil vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, gazilere de sağlıklı uzun ömür diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Otgöz'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

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