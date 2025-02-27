AK Parti'li Yazıcı'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin açıklama Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ülkemizi 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaştıracak, terörü bitirecek her adım, her çağrı kıymetlidir. Tüm unsurlarıyla birlikte terör örgütüne silah bırakma ve fesih çağrısının önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yazıcı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizi 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaştıracak, terörü bitirecek her adım, her çağrı kıymetlidir. Tüm unsurlarıyla birlikte terör örgütüne silah bırakma ve fesih çağrısının önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz. Bu toprakların mayasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açtığı tarihi fırsat penceresi temennimiz odur ki heba edilmemelidir."