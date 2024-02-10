AK Parti'li Zeybekci Belediyenin önünde zeybek oynayacağım (2)
AK Parti'nin Siirt ilçe belediye başkan adayları, Doğan Mahallesi'ndeki Siirt Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Batman Milletvekili Ferhat Nasırlıoğlu, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı. Burada konuşan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini ifade ederek, Buraya bu kardeşinizi görevlendirdiği zaman sıkı sıkı tembih etti. 'Ben zamanında Siirt milletvekili olmakla büyük onur ve gurur duydum. Siirt demek vefa demektir, Siirt demek nezaket demektir, Siirt demek fedakarlık demektir. Benim fedakar kardeşlerime selam ve sevgilerimi ilet' diye bizzat tembih etti. Cumhurbaşkanımızın, milletin adamının selamlarını getirdim dedi.
'AVRUPA'NIN HİÇBİR ÜLKESİNDE OLMAYAN SAĞLIK SİSTEMİ, TÜRKİYE'DE VAR'
Zeybekci, Türkiye'yi satın alma gücüne göre dünyanın 11'inci büyük ekonomisi yaptıklarını belirterek, Biz Türkiye'yi 20 yılda Dünya Bankası'nın raporuna göre, satın alma gücüne göre Dünyanın 11'inci büyük ekonomisi yaptık. Bütün samimiyetimizle söylüyoruz, Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmayan sağlık sistemi Türkiye'de var. Dünya'nın en büyük afetlerinden birini geçirdik, 6 Şubat depremlerini, altından Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti'nin yönetimiyle başı dik bir şekilde kalkıyor. Problem yok mu Var. İstihdamla ilgili, işsizlikle ilgili, emekli maaşlarıyla ilgili, soruyorum sizlere, bugüne kadar kim yaptı AK Parti yaptı. Daha bundan sonra kim yapar, AK Parti yapar. Problem varsa kim bunu ortadan kaldırır AK Parti ortadan kaldırır diye konuştu. (DHA)
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
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