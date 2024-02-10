AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara\'nın seçim bürosunun açılışına katıldı

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AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara'nın seçim bürosunun açılışına katıldı.

Büronun açılışında konuşan Arınç, Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara'ya destek isteyerek, "Her ne yaşayacaksak bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız." dedi.

Arınç, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve Erkan Kara ile büronun açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonrada ilçede vatandaşlarla bir araya gelen Arınç ve beraberindekiler AK Parti İlçe Teşkilatında yönetim kurulu, gençlik ve kadın kolları ile toplantı yaptı.