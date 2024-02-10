AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara'nın seçim bürosunun açılışına katıldı - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara'nın seçim bürosunun açılışına katıldı

AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara\'nın seçim bürosunun açılışına katıldı

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara'nın seçim bürosunun açılışına katıldı. Arınç, açılışta yaptığı konuşmada Kara'ya destek istedi ve birlikte güzellikleri yaşayacaklarını belirtti. Arınç, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarıyla birlikte büronun açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Arınç ve beraberindekiler, ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek AK Parti İlçe Teşkilatında toplantı yaptı.

10.02.2024 19:33  Güncelleme: 19:35
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AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara'nın seçim bürosunun açılışına katıldı.

Büronun açılışında konuşan Arınç, Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara'ya destek isteyerek, "Her ne yaşayacaksak bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız." dedi.

Arınç, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve Erkan Kara ile büronun açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonrada ilçede vatandaşlarla bir araya gelen Arınç ve beraberindekiler AK Parti İlçe Teşkilatında yönetim kurulu, gençlik ve kadın kolları ile toplantı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara'nın seçim bürosunun açılışına katıldı - Son Dakika


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