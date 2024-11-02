AK Parti Mardin İl Teşkilatı kan bağışında bulundu - Son Dakika
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AK Parti Mardin İl Teşkilatı kan bağışında bulundu

AK Parti Mardin İl Teşkilatı kan bağışında bulundu

AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Türk Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

02.11.2024 16:46
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AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Türk Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve teşkilat mensuplarından oluşan heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uncu, il, kadın ve gençlik teşkilatlarıyla kan bağışında bulunduklarını belirtti.

Amaçlarının her süreçte Kızılay kan merkezlerine daha çok destekte bulunarak daha fazla insanın hayat bulmasına vesile olmak olduğunu ifade eden Uncu, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bir kan bağışının 3 hayat kurtardığını göz ardı etmeden tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Mardin İl Teşkilatı kan bağışında bulundu - Son Dakika

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