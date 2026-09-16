AK Parti Milletvekili Aksal, Meriç Belediye Başkanı Atay'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Milletvekili Aksal, Meriç Belediye Başkanı Atay'ı ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Aksal, Meriç Belediye Başkanı Atay\'ı ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçedeki çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi; Aksal, yeni eser ve hizmetler için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay'ı ziyaret etti.

Aksal, AK Parti Meriç İlçe Başkanı Hüsamettin Demirkan, İl Genel Meclisi Üyesi Güray Öztürk ve teşkilat mensuplarıyla Atay'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, ilçede devam eden çalışmalar ile gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Aksal, Meriç'e yeni eser ve hizmetler kazandırmak amacıyla el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milletvekili, Fatma Aksal, AK Parti, Edirne, Güncel, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Aksal, Meriç Belediye Başkanı Atay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
10:21
TikTok’ta tepki çeken bir skandal daha
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha
10:19
Galatasaray’da deprem Son transferin testleri şoke etti
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
09:43
Büyük ayıp Bellingham’dan MVP Arda Güler’e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
09:42
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu’ndan ilk yorum Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 10:34:48. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Aksal, Meriç Belediye Başkanı Atay'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement