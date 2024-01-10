AK Parti Milletvekili Ayhan Gider: Gelibolu\'da belediye başkanlığı değişsin, projeler bitmiş olacak

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, " Gelibolu'da 31 Mart'ta belediye başkanlığı değişsin, nisandan yılbaşına kadar projeler bitmiş olacak." dedi.

Gider, Gelibolu'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Gelibolu'da hangi turistleri ağırlayalım?, Hangilerini ağırlayalım?, Hangilerini öne çıkaralım?" diye tartışılması gerekirken, 2020'li yıllarda otopark, kapalı pazar yeri, yolların çamurunun tartışıldığını söyledi.

Gelibolu'nun bir sancak, Türklerin Avrupa'ya ilk geçtiği nokta ve Mevleviliğin merkezlerinden olduğunu dile getiren Gider, "AK Parti iktidara geldiğinden beri Gelibolu Belediyesi ne talepte bulunmuş da yapılmamış? Hatta tam tersine 'Doğal gazı istemiyoruz'a getirdiler. Zorla doğal gaz getirdik. İlçeye zorla doğal gaz gelir mi? Şu anda Biga'nın köyleri geliyorlar, diyor ki 'Köye imar planı istiyoruz. İmar planı olursa doğal gaz geliyormuş' diyorlar. Soba yakmakla, doğalgaz yakmak arasında bir kıyaslama yapamazsınız." ifadesini kullandı.

Gider, Gelibolu'da bu seçimde başlayan hareketi samimi bulduğunu ve ilk defa gördüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Çünkü Gelibolu'nun artık bu son 5 senesi. Gelibolu, bir 5 sene daha bu zihniyetle idare edilirse, feriştahını getirsek toplayamayız. Oysa 31 Mart'ta zihniyet değişsin, ben size taahhüt ediyorum önümüzdeki sene, 3-5 sene sonra değil yılbaşında farklı şeyler konuşuyor olacağız. Nisandan yılbaşına kadar projeler bitmiş olacak. Gelibolu'nun kış ve yaz turizminde ayrı ayrı dolacak. Bu temiz para Gelibolu'ya gelecek. Gelibolu'ya fabrika kuracak halimiz yok. 'Bacalı fabrika kuracağım' diyene yüz verecek halimiz de yok."

Ayhan Gider, Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever'in üyeleri adına K belgesi devirlerinin olup olmayacağını sorması üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı telefonla arayarak talebi iletti.

Bakan Yardımcısı Boyraz'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, AK Parti Milletvekili Gider'e dönüş sağlayarak uygulamaya ilişkin bilgileri aktardı.

Daha sonra esnaf ve pazar yeri ile MHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Gider, Gelibolu ana kademe ve geçmiş dönem ilçe başkanları, kadın kolları yönetimi ve geçmiş dönem kadın kolları başkanları ile gençlik kolları yönetimi ve geçmiş dönem gençlik kolları başkanları ile toplantıda bir araya geldi.