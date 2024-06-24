AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk\'e iade-i ziyarette bulundu

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Gider, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Öztürk ve ekibine başarılar dileyerek, Lapseki Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmaya değindi ve yaşanan olayın unutulması gerektiğini vurguladı. Öztürk ise herkesin Çanakkale için çalıştığını ve güzel hizmetler yapmayı planladıklarını belirtti.

24.06.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleriyle Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e iadeiziyarette bulundu.

Gider, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Öztürk ve ekibine başarılar dileyerek, Lapseki Belediye Meclisi'nde 8 Haziran'da yaşanan tartışmaya değindi.

Meclisin kutsiyeti ve demokrasilerin vazgeçilmezi olması konusunda Öztürk ile hemfikir olmalarından mutluluk duyduğunu ifade eden Gider, "İster TBMM olsun ister belediye meclisi ister köy ihtiyar heyeti, demokrasilerde meclisler olduğu sürece hepimiz varız. Bu anlamda yaşanan müessif olayı unutulması gereken ve tekrar yaşanmaması gereken bir olay olarak varsayıp, yolumuza devam etme konusunda görüş birliğine vardık." dedi.

Gider, gerek bir mühendis olarak analitik bakışa sahip olması gerekse mütevazi kişiliğiyle Öztürk'ün önüne çıkan problemleri çözebileceğine inandığını dile getirdi.

İdarecilerin görevinin mevzuat ve vicdan çerçevesinde kurumları yönetmek olduğunu anlatan Gider, şunları kaydetti:

"Biz başkanımızdan gerek personel yönetimi gerekse Lapsekililere hizmet konusunda mevzuat ve vicdanı doğrultusunda hizmet edeceğini düşünüyoruz. Çünkü günler gelir geçer ancak Çanakkale ruhu bakidir. Çanakkale ruhunda çok fazla kimin ne düşündüğü, dün kimin ne söylediğinin önemi yoktur. Yarınlara birlikte yürüme iradesi vardır. Seçimler her 5 senede bir tekrarlanır. Seçimlerde belediyeyi yönetecek meclisler ve başkanlar seçilir. Bu iş personeli bağlamaz. Personelin her seçimdeki tavrı, tüm memurların olduğu gibi tarafsız kalmak zorunda da değillerdir, herkesin bir tarafı vardır. Ancak seçim geçtikten sonra herkes işine, gücüne, ekmeğine bakar. Bu gerek çalışanlar gerek yönetenler için böyledir. Bu konuda da hemfikir olduğumuzdan mutlu olduk. Lapseki Belediye Meclisinin bundan sonraki tüm meclislerde alacağı kararlar hep oybirliğiyle alınır, Lapseki'ye hizmet ruhu içinde hareket edilir diye düşünüyoruz."

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk de herkesin Çanakkale için çalıştığını, hep birlikte güzel hizmetler yapmayı planladıklarını belirtti.

Öztürk, "Seçimlere girerken söylemiştim. 'Benim Ankara'da bir bakan yardımcım, 4 de Çanakkale milletvekilim var' demiştim. Milletvekillerimizin hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Seçim de bitti. Şu andan sonra zaman siyaset zamanı değil, zaman memleketimize hizmet etme zamanı." diye konuştu.

Ziyaretin ardından Öztürk, AK Parti Milletvekili Gider'e günün anısına üzerinde Çanakkale'nin simgelerinin yer aldığı porselen tabak hediye etti.

Kaynak: AA

Atilla Öztürk, Milletvekili, Hasan Engin, Ayhan Gider, Çanakkale, AK Parti, Lapseki, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
21:47 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Morata’dan taraftarları heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan taraftarları heyecanlandıran hareket
21:18 Kimse bunu beklemiyordu Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı
21:15 İmamoğlu, kendisine karşı “Erdoğan“ diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
20:11 İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim
20:09 Kayseri’de diri fay hattı bulundu Kayseri'de diri fay hattı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 22:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement