AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de bir saldırgan tarafından çay bahçesinde 5 kişinin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürcan, yaşanan olayın sanal ortamın denetlenmesi ve gençlerin korunması konusunda önemini vurgulayarak, siyasi rant malzemesi yapılmaması gerektiğini belirtti. Gürcan, yetkililerle iletişim halinde olduklarını ve olayın boyutlarını ortaya çıkarmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

13.08.2024 14:45
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de bir saldırgan tarafından çay bahçesinde 5 kişinin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürcan, yazılı açıklamasında, kentte yaşanan elim olayın herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Bu olayın, sanal ortamın denetlenmesi ve gençleri bu anlamda koruyacak önlemler alınmasının önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Gürcan, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz geçenlerde çocuklarımızın ve gençlerimizin ahlak yapısını ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen bir oyunu yasaklamıştır. Maalesef bazı gruplar ve siyasiler, bunu siyasi rant malzemesi olarak kullanmak istemiş ve hükümetimize karşı eleştirilerde bulunmuştur. Yaşanan son olay bu kararımızda ne kadar haklı olduğumuzu göstermiştir. Toplumumuzun salahiyeti ve neslimizin selameti için tüm grupları aklıselim olmaya ve bu konuları gündelik kısır siyasete malzeme etmemeye davet ediyorum.

İlk andan itibaren Valimiz ve emniyet güçlerimiz, İl Sağlık Müdürümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz ve Milli Eğitim Müdürümüz ile iletişim halindeyiz. Bu konunun boyutlarını ortaya çıkarmak ve olası hadiselerin önüne geçmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Ben de bu şehrin bir vekili olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Bir daha böyle vahim olayların oluşmaması için ilgili tüm birimlerle koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yaralılarımıza Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyor, bir daha böyle elim hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyorum."

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), bazı kişilere bıçakla saldırmıştı. Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

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