 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TÜGVA'da Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TÜGVA'da Gençlerle Buluştu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) öğrencilerle bir araya geldi. TÜGVA il binasında öğrencilerle sohbet eden Nasıroğlu, gençlerin sorularını yanıtladı. Nasıroğlu, gençlere hayatta hedef ve ideal sahibi olmaları gerektiğini vurgulayarak, sevdiği işi yapmanın başarı için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, gençlerin kendilerini iyi yetiştirmeleri ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak gelecek nesillere iyi bir miras bırakmaları gerektiğini ifade etti.

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TÜGVA\'da Gençlerle Buluştu
05.01.2024 - 21:59,  Güncelleme: 22:02
Abone Ol

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Türkiye Gençlik Vakfında (TÜGVA) öğrencilerle bir araya geldi.

TÜGVA il binasında öğrencilerle sohbet eden Nasıroğlu, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Nasıroğlu, hayatta her zaman bir hedef ve idealin olması gerektiğini söyledi.

Başarının sırrının kişinin sevdiği işi yapması olduğunu dile getiren Nasıroğlu, "Sevdiğiniz işi bulun. Kendinizi iyi yetiştirin. Kullandığınız telefonların kölesi olan gençler değil de bunları üreten gençler olun. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenin, bilgiyi ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak sizden sonraki nesillere iyi bir miras bırakabilmenin gayreti ve azmi içerisinde olun. Sizler, geleceğimizi inşa edecek büyük bir potansiyele sahipsiniz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, sizlere düşen önemli bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ferhat Nasıroğlu, Milletvekili, Batman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TÜGVA'da Gençlerle Buluştu - Son Dakika


21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi

Son Dakika
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 22:08:05. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TÜGVA'da Gençlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement