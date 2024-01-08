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AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yarasalar Taraftar Grubu ile Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yarasalar Taraftar Grubu ile Buluştu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor'un taraftar grubu olan Yarasalar ile bir araya geldi. Toplantıda, takımın hedefleri ve taraftarların desteği konuşuldu. Nasıroğlu, taraftar grubunun takıma güçlü bir şekilde sahip çıkacaklarını belirtti ve şampiyonluk hedeflerini paylaştı.

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yarasalar Taraftar Grubu ile Buluştu
08.01.2024 - 15:25,
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte taraftar grubu Yarasalar taraftar grubu ile bir araya geldi.

Nasıroğlu, bir kafede TPAO Batman Petrolspor'un taraftar grubu olan Yarasalar üyeleriyle görüştü.

Kulüp başkanı Mustafa Demir'in de bulunduğu toplantıda, takımın hedefleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Nasıroğlu, taraftar grubunun bu takımın en büyük destekçisi olduğunu belirterek, hep birlikte takıma daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaklarını söyledi.

Bu yıl şampiyonluk yaşamak istediklerini anlatan Nasıroğlu, "Bunun için her türlü imkanı sağlamış durumdayız. Bu süreçte taraftarların verdikleri desteği sezon sonuna kadar sürdüreceklerinden eminim." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yarasalar Taraftar Grubu ile Buluştu - Son Dakika
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