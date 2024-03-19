AK Parti Milletvekili İsmail Ok, CHP'li Sarı ve Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Milletvekili İsmail Ok, CHP'li Sarı ve Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı

AK Parti Milletvekili İsmail Ok, CHP\'li Sarı ve Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Havran'daki Seyit Onbaşı mezarında CHP Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. Ok, kendisini Atatürkçülüğü ile sınayamayacaklarını belirterek, tartışmanın devam ettiğini ve CHP'nin Atatürkçülük anlayışını sorguladığını ifade etti.

19.03.2024 15:42  Güncelleme: 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 18 Mart programı kapsamında Havran'daki Seyit Onbaşı mezarında CHP Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ile aralarında geçen gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Ok; kimsenin kendisini Atatürkçülüğü ile sınayamayacağını bildirerek şunları söyledi: "Protokol anıt mezarlara karanfillerini bıraktı, dua yapıldı ve kaymakam, vali yardımcısı ve ben dışarı çıktık. Mezarlığın dışına çıktık. Serkan Sarı ve Ahmet Akın kalabalık bir grup halinde, danışmanın ve ben varım sadece başka hiçbir partili yok hışımla üstümüze gelerek bizi Atatürkçü olmamakla, Atatürk'ü savunmamakla azarlarcasına itham etmeye başladı. Ben de kendisine en az onlar kadar hatta onlardan daha fazla Atatürkçü olduğumuzu söyledim. 'Yok bizden fazla olamazsınız' dedi. Öyleyse bir alet varsa ölç aleti görelim dedim. Ama buna rağmen saldırmaya, hiddetli bir şekilde, yüksek sesle saldırmaya devam etti. Böyle olunca biz de kendimizi savunmaya ve alttan almaya devam ediyoruz." dedi.

Tartşmanın sürdüğünü ifade eden İsmai Ok, "Bu sefer bende Atatürk'ü arkasına alarak proveke etmeye çalışıyorsunuz ama başta İstanbul olmak üzere PKK'nın siyasi uzantısı HDP şimdiki adıyla DEM'in adaylarını CHP listelerinden gösteriyorsunuz bu ne biçim Atatükçülük dedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Ahmet Akın, İsmail Ok, Balıkesir, AK Parti, Onbaşı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili İsmail Ok, CHP'li Sarı ve Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
15:30 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, “Sünnet oldunuz mu“ diye sormuş 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş
15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
16:17 Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 17:03:19. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili İsmail Ok, CHP'li Sarı ve Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement