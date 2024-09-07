Kadın Girişimciler Çubuk'ta Buluştu - Son Dakika
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Kadın Girişimciler Çubuk'ta Buluştu

Kadın Girişimciler Çubuk\'ta Buluştu

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Çubuk ilçesinde kadın girişimcilerle bir araya geldi. Çam, kadın girişimcilerin ilçede yöresel ürünlerin marka haline gelmesine katkı sağladığını vurguladı.

07.09.2024 17:46
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Çubuk ilçesinde üreten ve girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi ve AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı işbirliğinde "Çubuklu Kadın Girişimciler" isimli programa katılan Çam, yaptığı konuşmada, kadın girişimciler sayesinde ilçede yöresel ürünlerin marka haline geldiğini vurguladı.

Yerel yönetimlerin istihdam ve ekonomiye verdiği katkının önemine işaret eden Çam, "Belediye Başkanı'mız Baki Demirbaş ve İlçe Başkanı'mız Ahmet Kılıç'a bu güzel program için çok teşekkür ediyoruz. Kadın girişimcilerle bir arada olmak beni çok mutlu etti." dedi.

Kadınlara yönelik yaptığı çalışmalardan ve hükümet tarafından verilen desteklerden bahseden Çam, şunları söyledi:

"Aslında evlerimizde yaptığımız şeyleri topluma da mal ettiğimizi görüyorum. Kadın evde de dışarda da ekonomiye katkı veriyor. Burada lokanta işleten, eğitimci olan, hamur işleriyle uğraşan, çiftçi olan girişimcilerimiz var. Benim her zaman kapımız sizlere sonuna kadar açık. Benim için Çubuk'un ayrı bir yeri var. Çubuk'un vişnesi, turşusu, homaça yemeği gibi birçok coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Çubuk ürettikleriyle artık Ankara sınırlarını çoktan aştı. Hatta Türkiye sınırlarını aştı diyebiliriz. Özellikle de Çubuk turşusu dünyanın dört bir tarafında bilinen bir turşu haline geldi. Bunların hepsi sizlerin sayesinde oldu."

Kadınlarla turşu kurdu, domates ezmesi hazırladı

Demirbaş da kadınların el attığı her işin başarılı ve bereketli olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın her zaman yanlarında olduğunu, kendilerini desteklediğini ifade eden Demirbaş, "Özellikle son dönemde Çubuk'ta kadın girişimcilerimizin sayısı çok arttı. Biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Hem güzel işler çıkartıyorlar hem de istihdama büyük katkı veriyorlar. Ben hepsine bu başarılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kılıç ise kadın girişimcilere işlerini tanıtmak ve ağlarını genişletmek için fırsatlar sunmaya çalıştıklarını ifade ederek, ilçede kadın girişimciliğini desteklemek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Kadın girişimcilerin istek, talep ve önerilerini dile getirdiği programda Milletvekili Çam, kadınlarla turşu kurdu, domates ezmesi yaptı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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