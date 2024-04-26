AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, saldırıya uğrayan çocuğun ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, saldırıya uğrayan çocuğun ailesini ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, saldırıya uğrayan çocuğun ailesini ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında dron çekimi yapan çocuğa yapılan tekmeli saldırıya uğrayan ailenin yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ölmeztoprak, ailenin çocuğun psikolojik olarak zarar görmemesi için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti ve konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

26.04.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları esnasında dron çekimi yapan kişinin tekmeli saldırısına uğrayan çocuğun ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Ölmeztoprak, yaşananları üzülerek öğrendiğini belirterek, "Pütürge'de 23 Nisan kutlamaları esnasında bir evladımızın yaşadıklarını üzülerek öğrendik. Adli sürecin hemen başlatıldığı olayı duyar duymaz görüştüğüm ilgililer tarafından da idari süreç başlatılmış ve titizlikle takip edilmekte. Değerli kamuoyumuzu aydınlatmak açısından ilgili birimlerimiz gerekli açıklamaları da basın aracılığıyla paylaşmaktadır." dedi.

Saldırıya maruz kalan çocuğun, değerler eğitimini çocuklarına en güzel şekilde sunmaya çalışan bir aileye sahip olduğunu anlatan Ölmeztoprak, "Aynı zamanda dört kardeşin en küçüğü. Bu yaşanan üzücü olay esnasında yanında olan kız kardeşiyle de konuştuk. Evlatlarımızın bu süreci psikolojik olarak en az hasarla geçirebilmesi için ailesi her türlü desteği veriyor. Kamuoyundan ise tek ricaları var, en doğal hakları olan yasal süreç ilerlerken, akranlarıyla geçireceği vakitlerde duygusal olarak incinmemesi için hassasiyet gösterilmesi." ifadelerini kullandı.

Ölmeztoprak, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Milletvekili, 23 Nisan, AK Parti, Malatya, Pütürge, Çocuk, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, saldırıya uğrayan çocuğun ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:33 Survivor All Star’da Nefise’nin sırtına kırık seramik düştü Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:26 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz
09:21 Esra Erol’da çocuk gelin skandalı 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 10:59:33. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, saldırıya uğrayan çocuğun ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement