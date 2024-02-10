AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, depremde yıkılan evinin yerine yapılacak konutu depremzede bir aileye vereceğini açıkladı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde kendisinin de evinin yıkıldığını belirterek, "Depremde yıkılan konutum yerine TOKİ tarafından hak sahibi depremzedelere yaptırılan ve noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucu hak kazandığım daireyi Şanlıurfa Valiliğimizin belirleyeceği ve konteyner kentte kalan depremzede bir vatandaşımızın kullanımına sunacağım." ifadelerini kullandı.
Yazmacı, kendisine TOKİ konutu çıkmasına ilişkin bazı internet sitelerinde yer alan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Cevahir Asuman Yazmacı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Asrın felaketi olan, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaşımız gibi benim de evim yıkıldı. Olması gerektiği şekilde hiçbir ayrıcalık beklentim ve isteğim olmadan, her afetzede Türk vatandaşının hakkı olduğu gibi TOKİ'nin konutlarına başvuruda bulunmuştum. Noter huzurunda yapılan Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası'nda bana da bir evin çıktığı bilgisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da kentteki o günkü programları nedeniyle sonradan öğrendim. Her vatandaşımız gibi benim de hakkım olan bir hususta, önce yasal süreçler işletilerek yaptığım başvuru ve adil şekilde noter huzurunda yapılan kurayı bir ayrıcalık gibi sunmak en basit tabiriyle dezenformasyon, çarpıtmadır. Yasal bir hakkın kullanımını sansasyonel bir olaymış gibi sunmak habercilik değil, eğer hakkım olmamasına rağmen, bir şekilde bana bir ayrıcalık yapıldığı bilgisi varsa bunu çekinmeden her yerden paylaşmaktır gazetecilik."
Yazmacı, açıklamasında yıkılan evinin yerine yapılacak olan deprem konutunun ihtiyaç sahibi depremzede bir ailenin kullanıma sunmayı daha ilk günden düşündüğünü belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Ancak, bunu açıklamayı 'Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek' anlayışımıza aykırı bulduğum için kamuoyuna açıklamayı hem doğru bulmuyor hem de gerekli görmüyordum. Yapılan dezenformasyonlar sonucu açıklama yapılması kaçınılmaz olmuştur. Depremde yıkılan konutum yerine TOKİ tarafından hak sahibi depremzedelere yaptırılan ve noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucu hak kazandığım daireyi, Şanlıurfa Valiliğimizin belirleyeceği ve konteyner kentte kalan depremzede bir vatandaşımızın kullanımına sunacağım."
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