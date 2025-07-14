AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

14.07.2025 10:56
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AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline, milletin iradesine yönelen alçak tehdide Türk milletinin tek vücut olarak karşı koyduğunu, darbeci hainlerin dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir direnişle karşılaştıklarını hatırlattı.

15 Temmuz direnişiyle 7'den 70'e Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını, Türkiye'yi zayıflatmak için alçak emeller kuranları, sinsi oyunlar hazırlayanları mağlup ettiğini vurgulayan Karaaslan, 15 Temmuz'un tarihi bir direniş kadar Türk milletinin iradesi ile ortaya koyduğu bir demokrasi zaferi de olduğunu anlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün darbe teşebbüslerine, hain niyetlere ve işgal girişimlerine karşı tavizsiz olmanın, vatan için gerekirse candan vazgeçmenin en güçlü sembollerinden biri olduğuna işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Milletimiz o gece, hain kalkışmanın başladığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak büyük cesaretle alçaklara karşı koymuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin asıl amacı Türkiye'nin başlattığı demokrasi ve kalkınma yolculuğunu sekteye uğratmak, kazanımlarımızı yok etmek, ülkemizin kendi istikametini çizecek güç ve iradesini ortadan kaldırmaktı. Milli birlik ve beraberliğinden ve şanlı tarihinden ilham alan milletimiz o gece cesaretiyle maziden atiye aydınlık bir yol çizmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde darbe girişimini etkisiz kılan milletimiz 81 ilimizde demokrasi nöbetleri ile bu kararlılığını dosta düşmana göstermiştir."

Karaaslan, içinden geçtikleri tarihi dönemde birlik ve beraberliklerini zayıflatmaya çalışanlara karşı iç cephelerini kuvvetlendirme çabalarını ve Türkiye'nin istikbal yürüyüşünü tavizsiz sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Ülkemiz ve bölgemiz için terörün olmadığı, ülkemizin gücünü ve enerjisini daha fazla kalkınma yatırımlarına harcayacağımız, acıların yaşanmadığı, ortak sevinçlerin çoğaldığı, huzur ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu yeni bir dönemi hep beraber başlatacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlılığı, Cumhur İttifakı'mızın güçlü destekleriyle yarım asırlık terör belasını ülkemizin gündeminden tamamen çıkaracağız. Aziz şehitlerimizin emaneti vatan topraklarımızda 85 milyon güven içinde yaşayacağız. Milletimizin zaferi 15 Temmuz'un 9. yıl dönümünde canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Canı pahasına darbecilerin karşısında duran, cesaretiyle ihanet girişimine geçit vermeyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı - Son Dakika
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