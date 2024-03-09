AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ve partililer, ilçedeki STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ve partililer, ilçedeki STK temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ve partililer, ilçedeki STK temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ve partililer, ilçedeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle Bulanık Göletli Park'ta bir araya geldi. Şimşek, ilçeye güzel hizmetler kazandıracaklarını belirtirken, Kaya ise seçimi kazandıktan sonra Bulanık ilçesini hak ettiği yere ulaştırmak için çaba göstereceklerini ifade etti. AK Parti İl Başkanı Melik Emre ise ilçenin hizmet odaklı düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

09.03.2024 19:03  Güncelleme: 19:05
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AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ve partililer, ilçedeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bulanık Göletli Park'ta düzenlenen programda konuşan Şimşek, ilçeye güzel hizmetler kazandıracaklarını söyledi.

Kentte çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Şimşek, "Hepimiz aynıyız. Siz oy verdiğinizde bütün projelerinizin arkasında olacağız. Kaymakamlarımız Bulanık'ta çok güzel hizmetlerde bulundular. Şimdi sıra siz değerli vatandaşlarımızdadır ve seçimde hepimiz birlikte hareket edelim. Amacımız Bulanık olmalı. Büyük bir ittifakız." diye konuştu.

Belediye başkan adayı Kaya ise seçimi kazandıktan sonra hep birlikte Bulanık ilçesini hak ettiği yere ulaştırmak için çaba göstereceklerini söyledi.

İktidarın imkanlarından yararlanacaklarını ifade eden Kaya, "Bundan sonraki süreçte 5 yıl bu iktidar işin başında olacak. Aday olmamın tek sebebi hizmettir. Hatasız kul olmaz, belki hatalarım olmuştur. Bu süreçte hatalarımızı ilçe için görmezden gelin. Bu kaderi değiştirmeye geliyoruz." dedi.

İlçe için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini anlatan AK Parti İl Başkanı Melik Emre de "Eğer bulanık ilçesini düşünüyorsak, dedikoduları bir yana bırakacağız. İlçemizi hizmet odaklı düşüneceğiz. Eski hesapları bir yana bırakmalıyız. İlçenin gerçekten hak ettiği yeri bulmasını istiyorsak bir olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi de birlik ve beraberlik içinde çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ederek, bu dönem AK Parti belediyeciliğini ilçeye getireceklerini söyledi.

Programa, parti teşkilat üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ve partililer, ilçedeki STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ve partililer, ilçedeki STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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