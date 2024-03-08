AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindeki heyet, Bulanık ilçesinde vatandaşla bir araya geldi.
Şimşek'i ilçe girişinde AK Parti Belediye Başkan adayı Yakup Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi ve partililer karşıladı.
Daha sonra seçim bürosu önünde toplanan vatandaşlara seslenen Şimşek, aday adaylık döneminde 8 kişinin yarıştığını söyledi.
Tüm adayların değerli olduğunu belirten Şimşek, "Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yakup başkanımızın çok güzel projeleri var. Ben kitapçıklara baktım. Siz Yakup başkanı seçerseniz iktidarın ilçemize yapmayacağı hizmet kalmayacaktır. Üniversitemize yurt yapacağız. Yollarımızı inşa edeceğiz. Doğalgazdaki eksik mahallelerimizi tamamlayacağız. Hepsinin altına imzamızı da atıyoruz. Yeter ki Yakup başkanımıza sahip çıkın. Allah'ın izniyle bir beş yıl daha sizlere hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız."
Muş İl Başkanı Melik Emre de "Adayımız Yakup Kaya kardeşinizi seçin. Malazgirt yanı başımızda, gelen yatırımlar belli. Bu yatırımlardan neden Bulanık yararlanmasın. Yakup başkanımızla birlikte size hizmet için yola çıkmışız. Hizmetler gelmediyse gelin bize hesap sorun. Tekstil fabrikaları kuralım. Bulanık hak ettiği yeri bulsun." dedi.
AK Parti Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ise "Hizmet için bu yola çıktım. Bu hizmeti herkese eşit bir şekilde götüreceğiz. Sizden istediğimiz tek şey gelin oyunuzu hizmete verin. Bulanık ilçesi hizmete açtır. Hizmetin kimliği yoktur. Projelerimiz hizmete dayalıdır. Belediyeler hizmet yeridir. 18 yıldır esnaf kooperatif başkanlığını yaptım. Herkese eşit şekilde hizmet ettim." ifadelerini kullandı.
Şimşek, Emre ve Kaya, daha sonra esnafı ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Heyeti Bulanık'ta Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Uğur Çabuş hayatını kaybetti. Olayın ardından E.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.
Anadolu İzlenimleri Dergisi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ödül Töreni' Ankara'da gerçekleştirildi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, pandemi sürecinde ülkenin doğal kaynaklarının önemini vurgulayarak tarıma ve üreticilere daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti. Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker de tarım sektörünün büyümesi ve sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çekti. Törenin sonunda tarım sektörüne katkı sağlayanlara ödüller verildi.
Müftü Ali Erhun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' temasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erhun, ramazan ayının manevi atmosferini vurgulayarak, ibadetlerin doğruluk ve istikamet üzere yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu ayın paylaşma ve dayanışma bilincini güçlendirdiğini ve birlik beraberliğe vesile olduğunu ifade etti.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın Balcı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi'nde göğüs hastalıkları alanındaki akademik çalışmaları nedeniyle 'Genç Akademisyen Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Balcı, 7 yayımlanan akademik çalışmasıyla başvuruda bulunmuş ve bilimsel komite tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazanmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılında tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 114,6 artarak 512 TL oldu. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 105,2 artarak 13 bin 435 TL olarak belirlendi. Mevsimlik işçilerde en yüksek günlük ücret Kahramanmaraş ilinde ödenirken, sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Ankara ilinde gerçekleşti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından yapılan bir aramada, kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan 1 ton 600 kilo etil alkol ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme ile ilgili ilk duruşma 14 saat sürdü. Duruşmada, tutuklu sanık Bülent B. ve diğer sanıkların savunmaları dinlendi, müştekilerin ifadeleri alındı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken diğer sanıkların adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Develigücü'ne Gaziantep bölgesi hakemi, Hacılar Erciyesspor'a da Şanlıurfa bölgesi hakemi atandı. Lider Bozokspor'un Bingöl Gençspor ile oynayacağı maçta ise Diyarbakır bölgesi hakem görev yapacak.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi yakalandı. Operasyonlar, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. A. Ercan Ekinci ile birlikte Uluslararası Kalite Konferansı'na katıldı. Konferansta, Üniversitelerde Kalite ve Akreditasyon Süreci hakkında bilgi verildi. Konferansın ardından Rektör Levent ve Rektör Yardımcısı Ekinci, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti ve üniversitenin kalite süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?