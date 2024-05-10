AK Parti Niğde İl Kadın Kolları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkat çekti - Son Dakika
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AK Parti Niğde İl Kadın Kolları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkat çekti

AK Parti Niğde İl Kadın Kolları, İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkat çekti

AK Parti Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Özkul ve üyeleri, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkati çekti.

10.05.2024 12:29
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AK Parti Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Özkul ve üyeleri, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkati çekti.

Özkul, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişinin öldüğünü, 78 bin 18 kişi yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre de Gazze'de 9 bin kadının yaşamını yitirdiğini belirten Özkul, şunları kaydetti:

"Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında, her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi'nin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor."

Özkul, anneler olarak İsrail'e ateşkes çağrısı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Niğde İl Kadın Kolları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Niğde İl Kadın Kolları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkat çekti - Son Dakika
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