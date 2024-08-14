AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi

AK Parti\'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenledi. Programda konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti'nin Türkiye'de büyük bir devrim gerçekleştirdiğini belirtti. AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise AK Parti'nin Türkiye'nin kaderini değiştiren hareketin ilk adımını attığını ifade etti. Program, slayt gösterileri ve eski yöneticilerin konuşmalarıyla devam etti.

14.08.2024 17:19
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AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 23 yıl önce AK Parti'nin kurulmasıyla Türkiye'de büyük bir devrimin gerçekleştiğini söyledi.

Milletin parası millet için harcadığında neler yapıldığını 23 yılda bütün dünyaya gösterdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız o güçlü liderliğiyle o vizyonuyla Türkiye'de yapılamaz denen pek çok işi, hayal edilemeyen pek çok işi başardı ve Türkiye'nin hizmetine sundu. İnşallah bu hizmetlerle Türkiye'nin önündeki yüzyıllarının önünü açmıştır. İnşallah teşkilatlarımızla, milletimizle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha da büyük işler yapmaya hep birlikte azmedeceğiz, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin Türkiye'nin kaderini değiştiren hareketin ilk adımını attığını ifade etti.

Karanlıkla mücadele ederken aydınlığa yürüyen bir Türkiye hayaliyle yola çıkıldığını vurgulayan Mumcu, şöyle konuştu:

"Milletimizin içine düştüğü karamsarlığı umuda çevirdik ve Allah'a hamdolsun, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bu süreçte 22 yıl boyunca iktidarda kaldık ve ülkemize hayal bile edilemeyen hizmetleri kazandırdık. Türkiye'mizin her köşesine dokunduk. Milletimizin her derdine derman olduk. Vesayet odaklarının, darbe heveslilerinin ve Türkiye düşmanlarının her türlü saldırısına rağmen yolumuzdan sapmadık." ifadelerini kullandı.

Program, slayt gösterileri ve partinin il teşkilatlarında yer alan eski yöneticilerin konuşmasıyla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika

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