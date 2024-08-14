AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü Yozgat'ta kutlandı

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Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü pasta kesilerek kutlandı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilat üyelerinin katıldığı kutlama etkinliğinde konuşan İl Başkanı Çelebi Altuntaş, bugüne kadar partide görev alanlara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Altuntaş, AK Parti'nin 23 yaşında genç, dinamik ve milletine, memleketine hizmete durmadan, yorulmadan devam ettiğini belirtti.