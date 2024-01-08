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AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Coşkuyla Karşılandı

AK Parti Rize Belediye Başkan adayı olarak açıklanan mevcut Belediye Başkanı Rahmi Metin, kalabalık grup tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Coşkuyla Karşılandı
08.01.2024 - 23:20,
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AK Parti Rize Belediye Başkan adayı olarak açıklanan mevcut Belediye Başkanı Rahmi Metin, kalabalık grup tarafından coşkuyla karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Rize Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Metin'in kente gelişi dolayısıyla partililer Rize-Artvin Havalimanı'nda toplandı.

Metin, konvoy eşliğinde TOGG otomobili kullanarak AK Parti İl Başkanlığına geldi. Yakılan meşaleler arasında partiye gelen Metin, partililere hitap etti.

Metin, görev için tekrar kendisinin aday gösterilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Birlikte yol yürümekten onur duyduğum dünya liderimize şükranlarımı arz ediyorum. 5 yıldır hizmetle müşerref olduğumuz, emanet bilerek gözümüz gibi baktığımız, halka hizmeti Hakk'a hizmet bilerek gece-gündüz çalıştığımız, ana-baba ocağımız Rize'mizin 5 yıl daha emrindeyiz inşallah. Sadece üstlendiğimiz vazife gereği değil, bu şehirde yaşayan bir vatandaş olarak temennimiz, şehrimizi hak ettiği gibi daha iyiye, daha güzele ulaştırmaktır." dedi.

Rize Belediye Başkanlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." sözünü düstur edindiğini kaydeden Metin, şöyle devam etti:

"Şehrimizin bütün beklentilerine cevap vermeye devam edeceğiz. Tüm vekillerimiz ile beraber, teşkilatımızla beraber kardeşçe, dostça şehrimiz için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Geçen 5 yıllık süreçte, insan ve çevre odaklı çalışmalarımızla, hemşerilerimizin de destekleriyle güzel işler başardık. Altyapısıyla- üstyapısıyla, kentsel dönüşümleriyle yerel mimariyi koruyan ve doğayla bütünlük sağlayan çalışmalara imza attık. Yeni dönemdeki temennimiz de aynı şekilde; şehrimizin kimliğini ortaya çıkaracak, çekiciliğini artıracak hizmetlerde bulunmak, ortak akıl ile yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir inşa etmektir. Millete hizmet yolunda durmadan, yorulmadan, dinleyerek, anlayarak, çözümler üreterek, gönüller yaparak çalışmaya devam edeceğiz."

"Makamı güçlü kılmaktır asıl olan, makamdan güç almak değil" düşüncesi ile milletine hizmet etmeyi sürdüreceğine değinen Metin, "Türk siyaset tarihine damga vuran AK Parti'nin neferleri olmaktan gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile Rize'mizi geleceğe taşımak ve şehrimizin her bir köşesine hizmet götürmek için canla başla yola devam." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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