AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı Havza'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı Havza'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı Havza\'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kırcalı, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı ve Belediye Başkanı Murat İkiz ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüştü. Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Kırcalı, Havza Belediye Başkanı İkiz'in başarılı çalışmalar yapacağına inandığını belirtti. İkiz ise Havza'nın daha ileriye taşınması için çalışacaklarını ve 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'ne Kırcalı'yı davet etti.

18.05.2024 17:58
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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kırcalı, AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Belediye Meclis Üyesi Kadir Can Şenkal ve parti yönetimi ile bir araya geldi.

Daha sonra Kırcalı ve İkiz, esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.

Kırcalı, Havza Belediye Başkanı İkiz'in çalışkanlığı ve tecrübesiyla güzel hizmetlerde bulunacağına inandığını belirterek, "Bizler de her zaman değerli başkanımızın yanında ve yardımcısı olacağız. Hep birlikte ilçemiz ve ilimiz için çalışacağız. Havzalı hemşehrilerimizin gurur günü olan 25 Mayıs'ta inşallah birlikte olacağız ve bu gururu hep beraber yaşayacağız." dedi.

İkiz de Havza için yola çıktıklarını dile getirerek, "15 yıllık bilgi birikimiz ve tecrübemiz ile Havza'mızı daha ileriye taşımak adına bir yola çıktık. Halkımızın takdiri ile 5 yıl sora yeniden göreve geldim. İnşallah hep birlikte ilçemize hizmet için çalışacağız." diye konuştu.

İkiz, bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nin 20 Mayıs'ta başlayacağına işaret ederek, Milletvekili Kırcalı'yı festivale davet etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı Havza'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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