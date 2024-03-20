AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, STK\'ları ziyaret etti

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Abdulkadir Emin Önen, Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti.

TBMM ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Önen Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Mimarlar Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Pirkan Kılıç ve yönetimi ile bir araya geldi. Daha sonra Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Mustafa Güzeller ve yönetimi ile görüşen Önen, daha sonra ise Şehir Plancıları Odası Başkanı Selim Açar ve yönetimi ile bir araya geldi.

Emin Önen, STK'lar ile mühendislerin mesleki sorunları ve şehrin genelinde yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Vekil Önen, sosyal medyadan söz konusu ziyaretlerle ilgili yaptığı paylaşımda ise ortak akıl ve istişare vurgusu yaptı.