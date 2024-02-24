AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Erciş'te Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Erciş'te Açıldı

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Erciş\'te Açıldı

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışta konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, şehirleri kalkındırmak için el ele çalışacaklarını belirtti. Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftci ise ilçenin kaderini değiştirecek projeler ve çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

24.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Vanyolu Caddesi'ndeki büronun açılışında konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, el ele vererek şehirleri kalkındıracaklarını söyledi.

Erciş'imizin eksikliklerini gidereceklerini belirten Arvas, "Büyükşehir belediyesi olarak diğer belediyelerin de hak ve hukukunu koruyacağız. Adaletsizlik yapmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Allah'ın izni ile adalet ve merhametten, doğruluk ve sadakatten, ihlastan ayrılmayacağız. 5 yıllık milletvekilliği sürecinde evimizi Ankara'ya taşımadık. İlimize ve ilçemize birçok hizmet getirdim. İnşallah aynı şevkle çalışacağız." diye konuştu.

AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftci de ilçenin kaderini değiştirecek proje ve çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Erciş'in bölgenin cazibe merkezi konumunda olduğunu anlatan Çiftci, şunları kaydetti:

"İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Geleceğimize bakacağız. Bu şehre karşı görevimizi yapmaya, vefa borcumuzu ödemeye geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilçemize çok önemli hizmetlerde bulunduk. Alt ve üstyapı yatırımları yaptık. Erciş'i değiştirip dönüştürdük. On yıldır bu şehir AK belediyeciliği bekliyor. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı bir evladınız olarak, yeniden bu şehri AK belediyeciliğe kavuşturacağız. Söz verdik, bu şehri yeniden inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle bu mutsuzluğu kaldıracağız, sizlerle beraber bunu başaracağız."

Programa AK Parti İl Başkanı Emre Güray, İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş, MHP İlçe Başkanlı Fatih Köroğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Abdulahat Arvas, AK Parti, Erciş, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Erciş'te Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:29:17. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Erciş'te Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement