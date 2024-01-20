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AK Parti'nin Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç için karşılama töreni düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti'nin Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç için karşılama töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç, kentte karşılandı. Olğaç, halka hitaben yaptığı konuşmada, herkese eşit hizmet vereceklerini vurguladı. AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ise belediyeyi farkla alacaklarını belirtti ve tüm ilçe ve belde belediyelerini kazanacaklarını söyledi.

AK Parti\'nin Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç için karşılama töreni düzenlendi
20.01.2024 - 18:36,
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AK Parti'nin Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç için kentte karşılama töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Siirt Belediye Başkan adaylığı açıklanan Olğaç, kente döndü.

Siirt Havalimanı kavşağında partililer tarafından karşılanan Olğaç, konvoy eşliğinde İl başkanlığına geldi.

Olğaç, burada toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, bu onurlu görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bugüne kadar ayrım yapmadan herkese hizmet ettiklerini dile getiren Olğaç, şunları aktardı:

"Biz bu memleketin evladıyız, burada doğduk burada büyüdük burada yaşlanacağız. Memlekete hizmet etmek için gece gündüz elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İl başkanlığı sürecim ve ondan önce merkez ilçe ve partinin diğer kademelerinde görev yaptığım süre içinde hiçbir zaman insan ayrımı yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Kimsenin rengine, ırkına diline bakmadan herkesin hizmetkarı olmaya hazır olduk."

Kentin sorunlarını iyi bildiğini ve bu sorunları çözmek için çalıştıklarını dile getiren Olğaç, "Belediye hizmetleriyle iktidara yürüyen bir partinin neferi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Halkımızla 31 Mart seçimlerini kazanacağız ve memleketimize gece gündüz hizmetkarlık yapmaya devam edeceğiz. Memleketin sorunlarını çok biliyoruz. Halktan destek bekliyorum." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek, bu coşku ve teveccühle belediyeyi farkla alacaklarını söyledi.

Bu süreçte herkesin kapısını çalacaklarını belirten Gül, Siirt Belediyesinin yanı sıra tüm ilçe ve belde belediyeleri de kazanarak ak belediye hizmetlerini halka ulaştıracaklarını aktardı.???????

Kaynak: AA
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