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AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentin kalkınması için yapılan çalışmaları anlattı - Son Dakika
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AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentin kalkınması için yapılan çalışmaları anlattı

Siirt Milletvekili Mervan Gül, tarımın önemine vurgu yaparak, fıstıkçılığın artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi, kara yolları ve içme suyu sorunlarıyla ilgilenildiğini ifade etti. Gül, ayrıca kentsel dönüşüm, Jeotermal Sera Bölgesi Projesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası gibi projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentin kalkınması için yapılan çalışmaları anlattı
06.01.2024 - 20:03,
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AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, basın mensuplarıyla buluştu.

Gül, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bürosunda düzenlenen programda, kentin kalkınmasında tarımın önemli bir yeri olduğunu ve tarımda kentin en önemli getirisi olan fıstıkçılığın artırılması için Bakanlık düzeyinde çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, üreticilere bu konudaki desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişletilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Gül, yatırımcıların bu konudaki taleplerini karşılayacaklarını aktardı.

Gül, Siirt- Kurtalan ile Kurtalan- Batman kara yolu ve kentin içme suyu sorunuyla yakından ilgilendiklerini anlatarak, "İlin her sorunu önceliğimizdir. AK Parti il binasında tüm vatandaşların sorunlarıyla bizzat hemhal oluyorum. Geleceğimiz geçmişimizden iyi olacak." dedi.

Kentsel dönüşüm, Jeotermal Sera Bölgesi Projesi, yarım kalan cezaevi inşaatına da değinen Gül, 2024'ün Siirt için yatırım yılı olacağını sözlerine ekledi.

Gül, toplantının ardından basın mensuplarıyla yapımı devam eden 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasını gezdi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA
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