AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanlığınca, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

28.02.2025 16:17
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AK Parti Şırnak İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanlığınca, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Ozan Ertaş, il binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, 28 Şubat'ın yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

28 Şubat'ın amasız fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu vurgulayan Ertaş, "Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet, süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır." ifadelerini kullandı.

Ertaş, 2002'de iktidara gelen AK Partinin sadece altyapıda atılım yapmakla kalmadığını, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete kadar darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığını vurguladı.

Son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamalarının 28 Şubat dönemine özlem duyanları hatırlattığını belirten Ertaş, şunları kaydetti:

"Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini, demokrasi ve hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın, bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız."

Açıklamaya, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve parti yönetimi de katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, 28 Şubat, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması - Son Dakika

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