AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toy, mesajında, Cumhuriyet'in banisi, milli mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Milletin azim ve kararlılığıyla kazanılan bağımsızlık mücadelesinin en büyük mirası olan Cumhuriyet'i korumanın ve ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Toy, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.