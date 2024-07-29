AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, 'İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanı'mıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur.' ifadesini kullandı.

29.07.2024 10:20
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanı'mıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanı'mıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, 'kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek'ten yargılanmıştı. Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır."

Katz'ın, Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibaret olduğunu belirten Çelik, İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz ve benzerlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürekli saldırmasının sebebinin, Erdoğan'ın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsızlık duymaları olduğunu vurguladı.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini örtbas edemeyecekler. İsmini katliamlarla, soykırımla, cinayetlerle ve Nazilerle yan yana yazdıran bu katliam makinesinin mensupları, hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Cumhurbaşkanı'mız bugünlere nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek geldi, bundan sonra da insanlık ve hakikat adına takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne gönderecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika

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