AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nasıl iç içeyse nasıl kol kolaysa, nasıl birbirinden ayrılmazsa terörsüz bölge açısından da Suriye'de atılacak, Irak'ta atılacak, İran'da atılacak adımlar birbirinden ayrılmaz." ifadelerini kullandı.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye ile ilgili gündemin sabit bir gündem olduğunu ifade eden Çelik, süreci muhakkak suretle neticeye ulaştırmak için gayret ettiklerini söyledi. Çelik, şimdiye kadar alınan mesafenin son derece kıymetli olduğunu belirterek, Terörsüz Türkiye yaklaşımı açısından yol haritasının ortaya çıktığını ifade etti.

Yol haritasına ilişkin açıklama yapan Çelik, "Mecliste kabul edilen 467 milletvekilinin evet dediği yasa aslında çok net. Yüce Meclis'in bir zeminini oluşturduğu, çatısını oluşturduğu bir yol haritası çıkarmıştır. Bu tarihsel olarak önemli bir aşamadır. Burada sorunun çözümü için bir yasal çerçeve ortaya çıkmıştır. Hukuki çatısı iyi değerlendirilmiştir ve iyi değerlendirildiği için de 467 gibi yüksek bir kabulle bu yasalaşmıştır." dedi.

Çelik, yakın bölgenin ihtiyacı olan şeyin huzur, Siyonist saldırganlığın ve emperyalist bölücü faaliyetlerin engellenmesi olduğu değerlendirmesini yaparak, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Sünni'nin, Şii'nin Alevi'nin, Dürzi'nin, Ezidi'nin, Nusayri'nin, Süryani'nin, Keldani'nin ortak bir şekilde bölgede, ortak bir geleceğe kol kola, omuz omuza, umutla baktığı bir ortamın oluşmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki Siyonist saldırganlık ve emperyalist bölücülüğün yapmak istediğinin, daha çok parçalanma, kan dökülme gibi vahşi yaklaşımlar olduğunu ifade eden Çelik, buna yönelik olarak terörsüz bölge sürecinin son derece hakkaniyetli bir cevap olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, bu çerçevede Suriye'de SDG'nin entegrasyon sürecinin devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Irak'ta YBŞ'nin Sincar'ı boşaltmasına dönük olarak alınan kararlar önemlidir. Sadece silah bırakma meselesiyle sınırlı kalmıyor. Aslında terörsüz bölgede de gördüğümüz gibi silahın gölgesinde demokrasi her zaman kısık konuşur. Silahlı vesayet varsa bir yerde demokrasinin sesi orada yüksek çıkmaz ya da toplumsal kapsayıcılık ve siyasal kapsayıcılık her zaman zayıf olur. İdari açıdan ciddi reformlar yapılamaz. Yeni, anlamlı herkes için ortak bir gelecek oluşturabilecek bir güvenlik mimarisi ve bir ekonomik model ortaya çıkamaz. Silahların bırakılmasıyla o yakın bölgemizde de idari reformların yapılması konusunda cesaretlendirici adımların atılması yeni bir güvenlik mimarisinin bu bölgeye dayatılan bir bölgenin organik dinamikleriyle ortaya çıkan yeni bir güvenlik mimarisinin ortaya çıkması, silahlı vesayetin sonlandırılması, buralarda herkesin huzurunu sağlayacak şekilde tek devlet, tek ordu, tek ülke anlayışının yerleşmesi, etnik ve mezhebi fay hatlarının geride bırakılması son derece önemli olacaktır."

"Atılacak adımlar birbirinden ayrılmaz"

Çelik, son zamanlarda Siyonist saldırganlığın terörsüz bölge sürecinden İran'daki PJAK'ı uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

Terörist Türkiye ve terörsüz bölge yaklaşımının orayı kapsamadığı gibi bir propaganda faaliyetinin yürütüldüğünü söyleyen Çelik, "Halbuki Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nasıl iç içeyse nasıl kol kolaysa, nasıl birbirinden ayrılmazsa terörsüz bölge açısından da Suriye'de atılacak, Irak'ta atılacak, İran'da atılacak adımlar birbirinden ayrılmaz." dedi.

Çelik, bunların farklı yöntemlerinin olabileceğini belirterek, SDG'nin entegrasyon yöntemiyle YBŞ'nin Sincar'ı boşaltması yönteminin birbirinden farklı yöntemler olduğunu ve PJAK için de bu durumun söz konusu olabileceğini söyledi.

Siyonist yayın organlarının terörsüz bölgeye katılanların açılmış birtakım kapıları kapattıklarına yönelik propaganda yaptıklarını ifade eden Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Halbuki siyonist saldırganlığın vahşetinden kimseye bir umut ve gelecek çıkmaz. Siyonizmle yan yana duran Siyonizme güzelleme yapan ya da Siyonizmin bölgedeki rejimlere, bölgedeki halklara dönük hesaplarının peşine takılan hiç kimsenin iflah olması mümkün değildir. Onun için bölge konusunu da entegre bir strateji ama her ülkede farklı yöntemlerle uygulanabilecek bir strateji olarak görmek lazım. Bu silahlı vesayet terörün vesayeti ortadan kalktığında doğal olarak zaten demokratikleşmeyle ilgili adımlar kendiliğinden var oluyor. Zaten bununla ilgili yıllardır sürdürülen tartışmalar var. Toplumsal ve siyasal kapsayıcılık konusunda zaten çok önemli aşamalar daha hızlı kaydedilebiliyor. Silahın olduğu yerde demokrasinin sesi meşru ordunun dışında, meşru güvenlik güçlerinin dışında silahlı yapıların olduğu yerlerde demokrasinin sesi kısık çıkar. Siyasal ve toplumsal kapsayıcılık üretilemez. Demokratikleşme ya da idari reform dediğimiz türden yaklaşımlar son derece kırılgan olur. O sebeple silahsızlanmayı demokratikleşmenin güçlenmesini, siyasal ve toplumsal kapsayıcılığın artmasını herkesin kendisini daha iyi ifade edebileceği idari reformların ortaya çıkmasına bir paket olarak düşünmek lazım. Meşru güvenlik güçlerinin dışındaki silahların bırakılmasına dönük atılan her pozitif adım, beraberinde daha iyi bir demokrasi, daha güçlü bir siyasal ve toplumsal kapsayıcılık bakımından yeni bir adıma getirecektir ve hayata geçirecektir."

"İsrail 150 bin çadırın Gazze'ye girmesini engelliyor"

Çelik, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırmaya devam ettiğini belirterek, kış şartlarının Gazze'de gerçek bir faciaya dönüştüğüne dikkati çekti.

Bölgeye çadır sokulmasına bile İsrail'in müsaade etmediğine işaret eden Çelik, "İnsanlar bir yandan İsrail saldırganlığıyla uğraşırken, bir yandan da kış şartlarının getirdiği olumsuzluklar içerisinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler Sözcüsü'nün açıkladığına göre İsrail 150 bin çadırın Gazze'ye girmesini engelliyor." dedi.

Ömer Çelik, şu anda İsrail tarafından 150 bin çadırın hemen Gazze'nin dışında bekletildiğini ifade ederek, iklim zorluğunun bile soykırımın parçası haline getirilmeye çalışıldığını belirtti.

Nasır Hastanesi'ne yapılan saldırıya ilişkin konuşan Çelik, "Orada sağlık çalışanları insanlara şifa vermek isterken, oradaki sivil insanlarla birlikte öldürüldü. Bu vahşetin boyutlarını göz önüne seriyor. Barış anlaşması konusunda ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyor. İkinci aşamada da yardımların güçlü bir şekilde Gazze'nin içine girmesi gerekiyor. Hamas 30 Temmuz'da yaptığı açıklamayla ikinci aşamaya geçilmesi ilgili şartları kabul ettiğini ifade etti. İsrail halen bu konudaki yükümlülüklerini geri getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Netanyahu'nun Batı Şeria'yı da Gazzeleştirmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Konut adı altında yeni yerleşim yeri altında aslında yeni hırsızlık projeleriyle Batı Şeria'nın kuzey ve güney bağlantısını kesmeye çalışıyor. İkincisi Doğu Kudüs'ü Filistin'in geri kalanından koparmaya çalışıyor. Onun için biz açıklamalarımızda coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti hayata geçmelidir vurgusunu özellikle yapıyoruz. Bırakın Batı Şeria ile Gazze'nin birbirinden koparılmasına dönük İsrail'in bu çabalarını, şimdi Batı Şeria'nın içinde Kuzey ve Güney bağlantısının koparılmasını ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in geri kalanından koparılmasını temin etmeye dönük maalesef gayrimeşru, gayri hukuki birtakım sözde yerleşim projelerine hayat vermeye çalışıyorlar. Bunlar da son derece vahşi yaklaşımlardır. Zeytin ağaçlarını bile yok eden Filistinli kardeşlerimizin zeytin ağaçlarından küçük bir gelir elde etmesini bile engellemeye çalışan bir soykırım şebekesiyle dünya karşı karşıyadır. İnşallah bunlara karşı somut adımlar, uluslararası toplum tarafından atılır. Bu soykırım şebekesinin yargılandığını hep beraber görürüz."

(Sürecek)