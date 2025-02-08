AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını söylemesine tepki göstererek, "Özgür Özel'in bu tutumu, tam bir siyasi gaflettir.

08.02.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını söylemesine tepki göstererek, "Özgür Özel'in bu tutumu, tam bir siyasi gaflettir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalktığını belirtti.

"Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel'in bu tutumu, tam bir siyasi gaflettir." değerlendirmesini yapan Çelik, Erdoğan'ın, siyasi hayatı boyuncu bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi lider olduğunu vurguladı.

Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasını, siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir.

Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas'a 'Terörist' diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini 'Öz vatanını savunan kişiler' olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız, bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir. Özgür Özel ise İsrail'in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas'a önce 'Terörist.' demiş, ardından gelen tepkiler üzerine 'Hamas, terör eylemleri yapıyor.' demiştir."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatı boyunca Filistinlilere her alanda desteğini fiilen verdiğini belirterek, bu anlamda sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olduğunu aktardı.

Erdoğan'ın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna tüm dünyanın şahitlik ettiğini vurgulayan Çelik, "Bugüne kadar Filistin'deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi dalaletten başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Ömer Çelik, Orta Doğu, Filistin, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:06:42. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.