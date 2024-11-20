AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten CHP\'li Vekillere Sert Tepki

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(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çıkan kavgaya ilişkin, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez. Hiç kimse Bakanlarımızı ve milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna gelişinde CHP'li vekillerin kayyum tepkisiyle ve fiziksel engeliyle karşılaştı. Kayyum yönetimine devredildikten sonra Esenyurt Belediye Meclisi'ne CHP'lilerin alınmadığını hatırlatan CHP'li milletvekilleri komisyon salonu girişini kapattı ve bakan ile AK Partili milletvekillerini bir süre engelledi. Bu sırada arbede çıktı.

Komisyon'daki kavgaya ilişkin AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkiyalık kabul edilemez. Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkıyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."