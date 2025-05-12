AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "İmralı'dan yapılan çağrı sonrasında PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması 'Terörsüz Türkiye' hedefi açısından önemli bir aşamadır.

12.05.2025 10:45
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, " İmralı'dan yapılan çağrı sonrasında PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması 'Terörsüz Türkiye' hedefi açısından önemli bir aşamadır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" için ortaya koyduğu yüksek siyasi irade ve sürecin koordinatlarını "devlet politikası" olarak çizen kapsayıcı ve net yaklaşımı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının, gelişmelere dönük duruşunun ve yönlendirmelerinin topyekun "iç cephe"nin güçlendirilmesinin başlıklarını oluşturduğunu belirtti.

Siyasi partiler arasındaki etkili ve verimli görüşme trafiğinin, istişare ve diyaloğun, demokratik siyasetin "meşru adres" olarak sorumluluk almasını ve inisiyatif üretmesini sağladığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İmralı'dan yapılan çağrı sonrasında PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması 'Terörsüz Türkiye' hedefi açısından önemli bir aşamadır. Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. 'Fesih' ve 'silahları teslim etme' kararının, PKK'nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır. Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir."

"Somut olarak hayata geçmesi gerekiyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının "içerde" ve "dışarıda" tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekalet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır. Ayrıca 'Terörsüz Türkiye' hedefine somut olarak ulaşılması, tüm dünyada siyasetin siyasetsizleşmeye boğulduğu bir dönemde, Türkiye'nin siyasi tüm kanalları daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek, demokrasimizi, siyasi hayatımızı ve milli birliğimizi daha da güçlendirecektir. Siyasi diyalog kanallarının, TBMM başta olmak üzere siyasetin tüm meşru adreslerinde en güçlü şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin hepimizin 'çatı'sı olduğu bilinci, demokrasimizin her türlü sorunun çözümü için temel 'zemin' olduğu anlayışı daha güçlenecek ve siyasi olarak kökleşecektir."

Tarihdaşlık, kaderdaşlık ve vatandaşlık bilinciyle geleceğin en sağlam ve meşru zeminlerde şekillenmeye devam edeceğinin altını çizen Çelik, her olumlu aşamanın yeni bir olumlu aşamanın davetiyesi olacağını belirtti. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye'ye sahada tüm boyutlarıyla, eksiksiz ve somut hedefleriyle ulaşılması gerekir. Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Temel prensibimiz şudur: Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda hiçbir tartışma yoktur, bu değerleri zedeleyecek ve hiçbir adım söz konusu değildir, olamaz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak büyük stratejik adımlardan önde geleni 'Terörsüz Türkiye' olacaktır. Milletimiz müsterih olsun, Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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