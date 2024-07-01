AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı'nı kutladı

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AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaismailoğlu, mesajında, Kabotaj Bayramı'nın Türkiye'nin denizcilik endüstrisini geliştirme çabalarını ve denizlerdeki bağımsızlığını simgelediğini belirterek, denizcilik kahramanları ve aziz şehitleri saygıyla andığını vurguladı.

Kabotajla denizcilik sektöründe yeni iş imkanları üretildiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Denizcilik endüstrisini ve yan sektörlerini destekleyerek gemi yapımı, bakım ve onarım hizmetleri gibi alanlarda yerel sanayinin gelişmesini sağladık, yerel iş gücünün istihdam edilmesini teşvik ederek denizcilik sektöründe ve yan sektörlerde yeni iş imkanları ürettik." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, denizciliğin Türk tarihinde önemli yeri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Denizcilik, tarih boyunca Türk milleti için büyük öneme sahip olmuş, ülkemiz coğrafi konumu ve zengin deniz kaynaklarıyla deniz ticaretinin merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Denizler tarihsel süreçte ticaretin yanı sıra toplumlararası kültürel etkileşimlerin de önemli bir parçası ve aracı olmuştur. Kabotaj Bayramı aynı zamanda bu denizcilik mirasının kutlandığı ve denizcilik kültürünün gelecek nesillere aktarıldığı önemli bir vesiledir."

Denizcilik alanındaki potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiği yeri alması hepimizin ortak amacı ve ülküsüdür. 22 yıllık hizmet dönemimiz boyunca denizcilik alanında hayata geçirdiğimiz büyük yatırımlarla sayısız başarıya imza attık. Savunma gücümüze güç katan yerli ve milli mühendislik harikası gemilerimizle caydırıcılık potansiyelimizi tarihimizdeki en üst seviyelere çıkardık. Kendi tersanelerimizde ürettiğimiz sondaj gemilerimizle ülke ekonomisine ivme katacak doğal gaz keşiflerine imza attık."